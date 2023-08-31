Лидер мятежников Габона пообещал выполнять все обязательства страны

Генерал Нгема: Габон будет выполнять все международные обязательства страны

Генерал Брис Олиги Нгема, назначенный лидером мятежниками, захватившими власть в Габоне, пообещал выполнять все международные и внутриполитические обязательства страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Представитель мятежников заверил «всех инвесторов, партнеров в развитии, а также кредиторов страны, что все меры будут приняты, чтобы гарантировать соблюдение обязательств нашей страны как на внутреннем, так и на зарубежном уровне».

Ранее стало известно, что захватившие власть в Габоне военные назначили генерала Бриса Олиги Нгему временным президентом страны. Перед этим мятежники отправили президента Али Бонго Ондимбу в отставку с сохранением всех гражданских прав.