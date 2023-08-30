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21:13, 30 августа 2023Мир

Мятежники в Габоне назначили временного президента

Мятежники в Габоне назначили генерала Нгему президентом на переходный период

Фото: Gaetan M-Antchouvet / Reuters

Захватившие власть в Габоне военные назначили временным президентом страны генерала Бриса Олиги Нгему. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель мятежников в эфире местного телевидения, решение было принято по итогам сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба. Нгема будет занимать пост главы государства в течение переходного периода.

Ранее захватившие власть в Габоне военные отправили президента Али Бонго Ондимба в отставку с сохранением всех гражданских прав. Сам глава государства вышел на связь и заявил, что военные удерживают его на территории резиденции, однако президент не знает, что происходит.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

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    Марина Совина
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