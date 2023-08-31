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17:31, 31 августа 2023Мир

Назначенный мятежниками временный президент Габона принесет присягу в сентябре

AFP: назначенный временным президентом Габона Нгема принесет присягу 4 сентября
Брис Олиги

Брис Олиги. Фото: Abu Al-Qassem / Wikimedia

Назначенный временным президентом захватившими власть в Габоне мятежниками генерал Брис Олиги Нгема официально принесет присягу в качестве главы государства переходного периода в сентябре. Об этом сообщает в соцсети Twitter (новое название — X) Agence France-Presse (AFP).

Согласно данным агентства, временный лидер страны принесет присягу 4 сентября.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

Позже захватившие власть в Габоне военные назначили временным президентом страны генерала Бриса Олиги Нгему.

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    Варвара Кошечкина
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