Назначенный мятежниками временный президент Габона принесет присягу в сентябре

AFP: назначенный временным президентом Габона Нгема принесет присягу 4 сентября

Назначенный временным президентом захватившими власть в Габоне мятежниками генерал Брис Олиги Нгема официально принесет присягу в качестве главы государства переходного периода в сентябре. Об этом сообщает в соцсети Twitter (новое название — X) Agence France-Presse (AFP).

Согласно данным агентства, временный лидер страны принесет присягу 4 сентября.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

Позже захватившие власть в Габоне военные назначили временным президентом страны генерала Бриса Олиги Нгему.