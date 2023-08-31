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08:59, 31 августа 2023Экономика

Спрос москвичей на черную икру вырос вопреки снижению ее продаж в регионах

«Чек Индекс»: спрос на черную икру в Москве и области вырос на 11%
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Olga Pukhalskaya / Unsplash

В первой половине 2023 года спрос на черную икру в Москве и области вырос на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В денежном выражении продажи увеличились на 19 процентов. Средний чек покупки деликатеса в столичном регионе вырос не так существенно — на 8 процентов, до 8,2 тысячи рублей.

Иная динамика наблюдается в регионах. В целом по России число покупок черной икры в первые 6 месяцев текущего года снизилось на 5 процентов к уровню 2022 года. При этом тратиться потребителям приходилось больше — в денежном выражении продажи прибавили 2 процента. Средний чек за одну покупку в регионах вырос на 7 процентов, до 2,4 тысяч рублей — однако это почти в три с половиной раза меньше, чем в Москве и Подмосковье.

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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объясняет охлаждение спроса в регионах снижением реальных располагаемых доходов россиян. Та группа населения, на которую ориентировано производство черной икры, по-прежнему не экономит на таких покупках, однако средний класс, для которого покупка черной икры была роскошью, сократил спрос из-за ухудшения финансового положения.

Тем не менее интерес к черной икре у россиян по-прежнему сохраняется, о чем косвенно говорят растущие продажи ее заменителей, сделанных из водорослей, рыбьего жира и желатина.

В августе зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков спрогнозировал, что в России на фоне рекордного вылова лососевых, который стал вторым по величине за всю историю наблюдений, снизится цена на горбушу и красную икру. Снижения цен на икру стоит ожидать к началу октября.

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    Софья Ермакова
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