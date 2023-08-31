Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Последними командами, квалифицировавшимися в основную стадию, стали нидерландский ПСВ, бельгийский «Антверпен» и датский «Копенгаген». Всего в турнире примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп.

В основной сетке Лиги чемпионов выступят действующий обладатель кубка «Манчестер Сити» и еще три английские команды — «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Испанию будут представлять «Атлетико», «Барселона», мадридский «Реал», «Реал Сосьедад» и «Севилья», Италию — «Интер», «Лацио», «Милан» и «Наполи».

Честь Германии будут отстаивать «Бавария», «Дортмунд», «Лейпциг» и «Унион Берлин», за Португалию сыграют «Бенфика», «Брага» и «Порту». Франция будет представлена «Лансем» и ПСЖ. Также сыграют нидерландский «Фейеноорд», австрийский «Зальцбург», шотландский «Селтик», сербская «Црвена Звезда», швейцарский «Янг Бойз», турцкий «Галатасарай» и украинский «Шахтер».

Жеребьевка группового раунда пройдет 31 августа в Монако.