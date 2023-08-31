Людям с разными потребностями в сексе подсказали способ наладить интимную жизнь

Сексотерапевт Крис Донахью и психолог Лори Минц рассказали, почему многие пары страдают из-за несовпадения уровня либидо, и подсказали способ наладить интимную жизнь. Мнение специалистов приводит Yahoo.Life.

Донахью уверен, что каждая пара рано или поздно сталкивается с проблемой несовпадения потребностей в сексе — один партнер хочет больше интимной близости, второй этого избегает. По его мнению, часто это происходит из-за социальных ожиданий, под воздействием которых формируется мужская и женская сексуальность. Он привел пример, что в соответствии с этими установками женщины ведут себя скромно, а мужчины стремятся как можно чаще заниматься сексом. Минц добавила, что женское либидо зачастую снижается под воздействием стресса из-за выполнения дополнительных домашних обязанностей.

Для того чтобы людям с разным уровнем сексуального влечения наладить интимную жизнь, Минц предложила договориться о количестве секса, которое будет приемлемым для обоих. После этого она посоветовала составить график половой активности и придерживаться его. «Я часто прошу пары вспомнить, как они ходили на свидания: одевались, флиртовали, а потом ночь заканчивалась сексом. Таким образом я объясняю, что близость всегда была хорошо спланированной, а не спонтанной», — говорит психолог.

Специалистка уточнила, что в большинстве случаев низкое или высокое либидо является вариантом нормы, однако иногда изменения в интимной сфере связаны с физиологическими процессами и требуют лечения у врача.

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