Россиянина заподозрили в реабилитации нацизма в интернете

Под Магаданом мужчину заподозрили в реабилитации нацизма из-за публикации

В Магаданской области 56-летнего мужчину заподозрили в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 февраля фигурант опубликовал в группе мессенджера запись, которая отрицает Холокост, установленный приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту в части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»») УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 61-летняя жительница города Абдулино обвиняется в реабилитации нацизма. Женщина опубликовала комментарий в соцсети, в котором одобряла насильственные действия военных преступников нацистской Германии.