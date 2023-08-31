В России предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей

Депутат Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на лечение детей

Материнский капитал предложили разрешить тратить на лечение детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. С такой инициативой обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

Она рассказала, что с предложениями о возможности потратить средства маткапитала на лечение ребенка к ней обращаются граждане. Часто родители сталкиваются с финансовыми трудностями, когда по медицинским показаниям детям необходима дорогостоящая операция или терапия, говорится в тексте письма. В таком случае россияне вынуждены прибегнуть к сбору средств в социальных сетях или в СМИ, отметила депутат.

Лантратова также напомнила, что, по статистике, 20,7 процента (0,55 триллиона рублей) из средств маткапитала расходуются нецелевым образом, что провоцирует дополнительные затраты на его индексацию — в 2022 году на эти цели было потрачено около 96,2 миллиарда рублей. «Таким образом, подтверждается тезис о том, что существующие возможности для распоряжения материнским капиталом являются недостаточными для того, чтобы расходовать данные средства в полном объеме», — написала она.

В 77 субъектах уже существует система выплат на лечение детей в рамках региональных программ маткапитала. Так, на медицинскую помощь и реабилитацию деньги могут быть потрачены в Воронежской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской областях, а также Республиках Хакасия и Коми, отметила депутат. Она назвала такую практику эффективным способом поддержки семей с детьми.

Ранее снять ограничения на использование маткапитала предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — сказала она. Депутат добавила, что семьи могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей.