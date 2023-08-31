Мировым ценам на нефть предрекли рост

«Известия»: цена нефти Brent может в скором времени превысить $90 за баррель

Мировые цены на нефть эталонного сорта Brent продолжают расти и в начале осени с высокой вероятностью превысят 87 долларов за баррель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Следующим осенним рубежом будет рост выше максимума 2023 года почти до 90 долларов за баррель, сообщает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. В случае если обновление рекорда произойдет, следующей целью станет уровень в 92,7 доллара за баррель, предрек он.

Однако цены могут и упасть, подчеркивает Свирин. Это произойдет, если надвигающийся на штат Флорида в США ураган не нанесет существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам и волнения на рынке утихнут. В таком случае котировки могут снизиться до 82-83 долларов за баррель.

Перспективы подорожания топлива выше 87 долларов за баррель в скором времени видит и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, на стоимость нефти давит замедление экономики Китая и укрепление доллара.

Тем временем в ходе торгов на бирже ICE котировки почти достигли данного уровня. В верхней точке цены достигали 86,78 доллара за баррель. В последние дни топливо дорожает на фоне новостей о существенном сокращении запасов нефти в США и приближающемся к стране урагане «Идалия».