Мировые цены на нефть подскочили

Стоимость нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 15 августа

В ходе торгов 30 августа стоимость эталонного сорта нефти Brent подскочила выше 86 долларов за барррель. На максимуме цены поднимались до 86,08 доллара за баррель, достигнув такого уровня впервые с 15 августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть сорта WTI подорожала до 81,8 доллара за баррель. Котировки растут на фоне сокращающихся запасов нефти в США, пишет Reuters. За неделю объемы упали на 11,5 миллиона баррелей, что существенно превысило ожидания аналитиков.

Кроме того, стоимость топлива разгоняет ситуация в американском штате Флорида. 27 августа жителей предупредили о надвигающемся урагане «Идалия». Скорость ветра в его эпицентре утром 29 августа достигала отметки 137 километров в час, а 30 августа, про прогнозам ученых, шторм достигнет своего пика.

К формированию урагана привела необычайно высокая для этого времени года температура Атлантического океана. В дальнейшем повышение температуры воды может привести к формированию в Мексиканском заливе так называемых быстрых штормов, у которых скорость ветра увеличивается как минимум на 56 километров в час в течение одного дня.