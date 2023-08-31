Школьников в России подготовят с помощью комиксов

«Одноклассники» выпустили комиксы с советами по адаптации детей к новой школе

К началу учебного года «Одноклассники» при поддержке благотворительного фонда «Арифметика добра» запустили мини-приложение, посвященное адаптации детей к новой школе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, для пользователей подготовили полезные комиксы с советами психологов. Они разделены на три части — для родителей школьников младших, средних и старших классов.

Яркие иллюстрации погружают юзеров в ситуации, с которыми часто сталкиваются новички, — от выбора подходящей одежды до чувства одиночества. Рекомендации специалистов помогут понять, как поддержать школьника в той или иной ситуации.

«Переход в новую школу — это довольно частое явление. Он может произойти из-за переезда или желания подобрать учебное заведение с уклоном на конкретные предметы. Новичку нужно привыкать к новым учителям и одноклассникам, а также приспособиться к условиям в учебном заведении. Эти обстоятельства вызывают тревогу и страх. Без помощи родителей здесь не обойтись, ведь именно они — самая надежная опора для ребенка. Надеемся, что благодаря советам психологов, встроенным в комиксы, преодолеть трудности будет проще, а новая школа как можно быстрее станет ребенку в радость», — отметил руководитель направления стратегических партнерств Андрей Березкин.

Помимо этого, в официальной группе «Социальные проекты ОК» также будет опубликована серия других рекомендаций от экспертов фонда. Среди них — советы о том, как помочь адаптироваться к новой школе детям из приемных семей, что делать, если в новой школе начались трудности, а также лайфхаки о родительской поддержке.

