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15:21, 31 августа 2023Культура

Звезда «Приключений Электроника» раскрыл размер своей пенсии

Звезда «Приключений Электроника» Чернов получает доплату 30 тыс. рублей к пенсии

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Советский и российский актер Юрий Чернов, известный по роли отца Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

74-летний народный артист России заявил, что получает доплату в размере 30 тысяч рублей к основному государственному пенсионному пособию. «Это добавка мне как народному артисту, живущему в Москве. Мы, народные, получаем по 30 тысяч плюсом от мэра», — отметил Чернов. В ходе беседы он также выразил недоумение от слов актрис Раисы Рязановой и Людмилы Зайцевой, что они получают меньше 20 тысяч рублей пенсии.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что не знает размер своей пенсии. Звезда «Служебного романа» сказала, что никогда не была «денежным человеком», а материальные вопросы в семье всегда брал на себя ее муж народный артист РСФСР Александр Лазарев.

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    Сергей Равин
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