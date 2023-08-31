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21:30, 31 августа 2023Мир

Мятежникам в Нигере предложили девятимесячный переходный период

Президент Нигерии Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период
Бола Тинубу

Бола Тинубу. Фото: Esa Alexander / Reuters

Президент Нигерии Бола Тинубу выступил с предложением к мятежникам в Нигере о переходном периоде, срок которого должен составить девять месяцев, сообщает агентство AFP, передает ТАСС.

Детали его предложения не разглашаются. При этом Тинубу отметил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не намерено смягчать санкции в отношении страны до тех пор, пока захватившие власть в Нигере военные не произведут «позитивные корректировки».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) обсудит поддержку действий ЭКОВАС против Нигера. По его словам, таким образом ЕС сможет узнать о планах и решениях, которые сами африканцы, африканские страны готовы предложить для решения проблем Африки.

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    Марина Совина
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