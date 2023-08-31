ФРГ за неделю передала Украине 13 миллионов патронов и десять танков Leopard

МИД ФРГ: Берлин за неделю поставил ВСУ десять танков Leopard и миллионы патронов

Германия за последнюю неделю поставила Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 миллионов патронов для стрелкового оружия. Об этом говорится в обновленном списке на сайте Минобороны ФРГ.

В документе, который обновляется еженедельно, указана поставка десяти танков Leopard 1A5, одного радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников VECTOR.

Также Киеву было передано около 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия и четыре тягача HX81.

23 августа немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия с начала спецоперации передала Украине помощь в размере 22 миллиарда евро. По ее словам, ФРГ «твердо стоит на стороне Украины». Бербок также пообещала, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

При этом в начале августа сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что немецкое правительство должно придерживаться нейтралитета и прекратить поставлять оружие на Украину. По словам депутата, члены партии АдГ не поддерживают оказание военной помощи Киеву.

