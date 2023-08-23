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21:45, 23 августа 2023Мир

Германия раскрыла сумму переданной Украине помощи с начала спецоперации

МИД Германии: Берлин передал Украине 22 миллиарда евро с начала спецоперации
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Pool / Reuters

Германия с начала спецоперации передала Украине помощь в размере 22 миллиарда евро. Об этом сообщила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила глава министерства, поддержка была оказана в самых разных областях, включая поставки танков и систем противовоздушной обороны (ПВО). По ее словам, Германия «твердо стоит на стороне Украины». Бербок также пообещала, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

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    Марина Совина
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