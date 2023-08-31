Появились кадры с места падения сбитого средствами ПВО дрона в Подмосковье

Опубликовано видео с места падения сбитого средствами ПВО дрона в Подмосковье

Появились кадры с места падения сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника в Подмосковье. Видео публикует RT в Telegram.

Как сообщил глава Воскресенского округа Алексей Малкин, дрон упал в лесу в районе деревни Глиньково вдалеке от жилых домов.

О том, что силы ПВО в Воскресенском районе Московской области уничтожили БПЛА, утром 31 августа написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, летательный аппарат направлялся к Москве.

Позже информацию подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве назвали произошедшее терактом.