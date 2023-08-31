Минобороны подтвердило уничтожение дрона под Москвой

Минобороны заявило об уничтожении дрона ВСУ в Воскресенском районе Подмосковья

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Воскресенском районе Московской области. Эти данные подтвердили в Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что в небе над Подмосковьем средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник самолетного типа. В министерстве назвали произошедшее терактом.

Об уничтожении дрона 31 августа близ столицы ранее сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, беспилотник направлялся к Москве, никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб, разрушений не зафиксировано, добавил он.

Днем ранее, вечером 30 августа, в небе над Брянской областью с помощью системы ПВО были уничтожены два БПЛА самолетного типа, также в Крыму средства ПВО сбили ракету. Никто не пострадал.