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08:02, 31 августа 2023Россия

Минобороны подтвердило уничтожение дрона под Москвой

Минобороны заявило об уничтожении дрона ВСУ в Воскресенском районе Подмосковья

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Воскресенском районе Московской области. Эти данные подтвердили в Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что в небе над Подмосковьем средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник самолетного типа. В министерстве назвали произошедшее терактом.

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Об уничтожении дрона 31 августа близ столицы ранее сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, беспилотник направлялся к Москве, никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб, разрушений не зафиксировано, добавил он.

Днем ранее, вечером 30 августа, в небе над Брянской областью с помощью системы ПВО были уничтожены два БПЛА самолетного типа, также в Крыму средства ПВО сбили ракету. Никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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