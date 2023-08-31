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10:36, 31 августа 2023Силовые структуры

Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской ДРГ

В ходе боя силовиков с ДРГ в плен взяты действующие офицеры ГУР МО Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской диверсионной группы. Об этом ведомство сообщило «Ленте.ру».

Среди пленных — действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что двое росгвардейцев получили легкие ранения в ходе боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), проникшей на территорию Брянской области.

31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов. В результате боя двух членов ДРГ ликвидировали и еще пятерых задержали. Группа состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.

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    Екатерина Власова
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