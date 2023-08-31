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07:08, 31 августа 2023Россия

При столкновении фуры с автобусом в российском регионе погиб человек

В Саратове один человек погиб и 10 пострадали при столкновении фуры с автобусом

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Гагаринском районе Саратовской области при столкновении пассажирского автобуса с фурой погиб один человек. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения по российскому региону Юрий Юрин в Telegram-канале.

По его данным, пострадали еще 10 человек. Авария произошла близ поворота на село Пудовкино — там столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва—Махачкала, а также фура Mercedes.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте аварии. Ликвидацией последствий ДТП занимается начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

Ранее в Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП. Авария произошла на 162-м километре автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — ВаниноКомсомольск-на-Амуре.

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    Анастасия Шейкина
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