При столкновении фуры с автобусом в российском регионе погиб человек

В Саратове один человек погиб и 10 пострадали при столкновении фуры с автобусом

В Гагаринском районе Саратовской области при столкновении пассажирского автобуса с фурой погиб один человек. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения по российскому региону Юрий Юрин в Telegram-канале.

По его данным, пострадали еще 10 человек. Авария произошла близ поворота на село Пудовкино — там столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва—Махачкала, а также фура Mercedes.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте аварии. Ликвидацией последствий ДТП занимается начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

Ранее в Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП. Авария произошла на 162-м километре автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре.