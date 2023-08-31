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10:51, 31 августа 2023Россия

Губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Военные сбили над Брянском три БПЛА с помощью антидронового ружья и карабина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В небе над Брянской областью были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области сообщил, что БПЛА были подавлены из антидроновых ружей и сбиты из специальных карабинов. Он добавил, что ни пострадавших, ни разрушений после попытки атаки нет.

«Спасибо нашим гражданам за внимательность и бдительность!» — отметил губернатор заслуги заметивших дроны жителей региона.

Ранее в сети появились кадры со звуками взрывов в небе над Брянском.

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    Марк Леонов
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