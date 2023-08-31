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10:44, 31 августа 2023Россия

Появились кадры со звуками взрывов в небе над Брянском

Shot опубликовал видео со звуками взрывов в небе над Брянском
СюжетВзрыв в Брянске

В сети появились кадры со звуками взрывов в небе над Брянском. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи с камеры домофона слышно несколько громких звуков. По данным канала, прогремело минимум пять взрывов.

Как пишет издание, Брянск атаковали беспилотники. Два дрона-камикадзе были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что 30 августа на территорию Брянской области попыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа. Атака была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии. Имевшийся у диверсантов арсенал сняли на видео. На кадрах видны автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, гранаты, патроны, приборы ночного видения и взрывные устройства.

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    Константин Лысяков
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