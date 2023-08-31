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12:46, 31 августа 2023Бывший СССР

На Украине попросили Запад обеспечить безопасность зернового коридора

Кулеба призвал Запад обеспечить безопасность зернового коридора в Черном море
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море. Об этом он высказался во время выступления на неформальной встрече глав МИД Европейского союза в испанском Толедо, передает РИА Новости.

Он заявил, что Киев разработал «альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии», призвав Запад помочь обеспечить безопасность этого маршрута. При этом глава МИД уточнил, что под помощью подразумевается передача систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее депутат Европарламента от Дании Карен Мельхиор предложила Украине альтернативу зерновой сделке. В качестве подобного решения она рассматривает экспорт зерна по железной дороге.

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    Георгий Нестеров
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