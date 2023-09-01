Растительное питание признали эффективным в профилактике аллергии

Nutrients: растительную диету назвали эффективной в профилактике аллергии

Специалисты из Китая признали растительное питание эффективным в профилактике пищевых аллергий. Выводы исследования описаны в журнале Nutrients.

В ходе работы был проведен систематический поиск литературы, а затем обзор статей, описывающих взаимосвязь питания и тяжести аллергической реакции. Оказалось, что диета играет ключевую роль в развитии и тяжести аллергии, регулируя тканевой и иммунный гомеостаз (способность самоподдержания баланса в системе).

Основными диетическими факторами риска аллергии были названы: высокое содержание энергии (калорийность), белка, насыщенных жиров, омега-6-полиненасыщенных жирных кислот, среднецепочечных триглицеридов, холестерина, низкое содержание пищевых волокон, низкое содержание овощей и фруктов, высокие показатели простых сахаров и обработанных пищевых продуктов, низкий уровень цинка, железа, а также витаминов A, D и E.

Эти факторы способны активировать защитный механизм иммунной системы и подготовить организм к аллергическим реакциям. В качестве меры профилактики предлагается ограничение калорийности в сочетании с достаточным количеством пищевых волокон и адекватным потреблением макроэлементов.

В частности, растительные диеты известны высоким содержанием микроэлементов, витаминов и флавоноидов, которые обладают мощным противовоспалительным и противоаллергическим действием. Поэтому исследователи выдвинули предположение, что такой рацион питания способен поддерживать иммунную систему, предотвращая возникновение тяжелых аллергических реакций.