В Белом доме высказались об ударах ВСУ по территории России

Белый дом: США не помогают Украине осуществлять удары вглубь России

Соединенные Штаты не помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) осуществлять удары по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его в пятницу, 1 сентября, цитирует ТАСС.

«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов [Украины] вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», — сказал он, подчеркнув, что Вашингтон сосредоточен лишь на том, чтобы Киев мог отвоевать свою территорию.

Накануне ВСУ провели массированную атаку сразу по нескольким регионам России, задействовав до 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подсчитала «Лента.ру». Ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь. В результате атаки по аэродрому в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.