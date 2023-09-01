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08:10, 1 сентября 2023Россия

В приграничном российском регионе средства ПВО сбили дрон самолетного типа

Губернатор Гладков: дрон самолетного типа сбили силы ПВО в Белгородском районе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородском районе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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