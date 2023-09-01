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23:00, 1 сентября 2023Россия

ПВО сбила две воздушные цели над российским регионом

Губернатор Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет. «В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — отметил глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Утром 1 сентября стало известно, что в Белгородском районе системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений так же не было.

Ранее сообщалось, что более 170 социальных объектов оказалось повреждено в Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оценочная стоимость их восстановления составляет около 4,9 миллиарда рублей.

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    Екатерина Подвигина
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