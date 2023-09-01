Крупному продавцу электроники пришлось заморозить цены

ФАС: «Ситилинк» зафиксировал цены на бытовую технику и электронику

Крупному российскому ретейлеру «Ситилинк» пришлось заморозить цены на бытовую технику и электронику. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Действия компании направлены на поддержку инициативы ФАС «по соблюдению принципов ответственного ценообразования», отметили в ведомстве. ФАС будет контролировать соблюдение принятых «Ситилинком» добровольных обязательств.

В список продукции с зафиксированными ценами вошли 200 товаров в категориях повседневного использования: микроволновые печи, электрочайники, электроинструменты для дома, дачи и ремонта, стиральные машины, холодильники начального ценового сегмента, телевизоры, ПК, принтеры, канцелярские товары и аксессуары для школы, сообщается на сайте «Ситилинка».

Также компанией была заморожена стоимость электрообогревателей, спрос на которые в ближайшее время значительно вырастет. Цены сохранятся на прежнем уровне до 22 сентября с возможностью дальнейшего продления срока. При этом ретейлер пообещал обеспечить наличие в магазинах сети товаров с зафиксированными ценами.

Ранее заморозить цены на некоторые школьные товары на фоне их резкого роста пришлось сети магазинов «Детский мир». Предельные цены были зафиксированы на отдельные позиции школьной формы, одежды, а также на 40 позиций школьного ассортимента — ручки, карандаши, тетради, пеналы, альбомы и товары для детского творчества.