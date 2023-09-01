50 Cent бросил микрофон в толпу и ранил посетительницу его концерта

Рэпер 50 Cent в ходе своего концерта бросил микрофон в толпу и ранил фанатку

Американский хип-хоп-исполнитель Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, стал подозреваемым в уголовном деле о нанесении побоев после того, как швырнул микрофон в фанатку на одном из своих концертов. Об этом пишет TMZ.

Вечером 30 августа рэпер выступал в Лос-Анджелесе в рамках своего тура The Final Lap 2023. В ходе шоу ассистенты несколько раз подряд вручили Джексону неработающие микрофоны, после чего он разозлился и бросил аппарат в толпу, разбив женщине в голову.

Пострадавшей оказалась ведущая местной радиостанции Бриана Монегейн, она получила открытую рану на голове. Женщина была госпитализирована. Тогда же она написала на музыканта заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело. По словам пострадавшей, перед броском музыкант не случайно ударил ее, а намеренно, так как в момент инцидента смотрел прямо на нее. Издание TMZ со ссылкой на очевидцев утверждает, что это не так.

Ранее сообщалось, что британская поп-певица Адель остановила концерт, чтобы сделать выговор службе безопасности площадки, которая, по ее словам, беспокоила фаната. Известно, что выступление проходило в Лас-Вегасе. Исполнительница прервала исполнение песни Water Under the Bridge ради того, чтобы узнать у охранников, почему они беспокоили одного из зрителей шоу.