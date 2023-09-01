Жители российского города стали массово вступать в дружину после атаки БПЛА

Губернатор: до 200 человек вступили в дружину после атаки на аэропорт Пскова

До 200 жителей Псковской области вступили в отряды обороны после атаки беспилотников (БПЛА) на аэропорт Пскова. О пополнении местных дружин сообщил глава региона Михаил Ведерников, которого цитирует ТАСС.

По словам губернатора, это свидетельствует о понимании населением сложившейся ситуации и готовности людей тратить личное время на обеспечение безопасности объектов вблизи мест их жительства.

Ведерников также сообщил об отданном им распоряжении сформировать дежурные группы для патрулирования объектов. «Акцент нужно сделать на Псков и Псковский район», — подчеркнул он.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали семь российских регионов. В результате атаки на аэродром в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. В Кремле вопросы, связанные с атакой на псковский аэропорт, переадресовали Минобороны.