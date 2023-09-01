Кремль переадресовал Минобороны вопрос об атаке на Псков

Песков переадресовал Минобороны вопрос о месте, откуда велась атака на Псков

Вопрос о том, что атака на Псков могла вестись якобы с территории России, является прерогативой Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что атака на Псков велась якобы с территории России.

Накануне ВСУ провели массированную атаку сразу по нескольким регионам России, задействовав до 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подсчитала «Лента.ру». Ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь. В результате атаки по аэродрому в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Аэропорт Пскова приостановил свою работу и отменил все рейсы. 31 августа Росавиация доложила о возобновлении работы аэропорта в Пскове после атаки дронов.