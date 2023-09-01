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09:01, 1 сентября 2023Наука и техника

Между памятью и аппетитом обнаружили связь

Нарушения в регулирующих память и аппетит областях мозга привели к ожирению

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили связь между памятью и аппетитом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, нарушение связей между цепями мозга, регулирующими память и аппетит, влияет на индекс массы тела (ИМТ), особенно у пациентов с перееданием.

В ходе работы авторы изучили данные МРТ людей, которых просканировали ранее в отделении мониторинга эпилепсии. У пациентов отслеживали активность мозга, а затем им давали сладкий напиток (шоколадный молочный коктейль). Оказалось, что у испытуемых одновременно активировалась префронтальная кора и латеральный гипоталамус в тот момент, когда участники ожидали получения еды. Первая область ответственна за память, а вторая — за аппетит.

У подопытных с ожирением наблюдалось нарушение связи между этими двумя регионами мозга, причем оно было прямо пропорционально их ИМТ. Это означает, что люди, страдающие ожирением, хуже контролируют и регулируют эмоциональные реакции, предвкушая получения еды.

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Дальнейший эксперимент включал в себя анализ мозговой ткани. Он показал, что в префронтальной коре и латеральном гипоталамусе концентрируется меланин — гормон, который регулирует пищевое поведение.

Авторы подчеркивают, что переедание и вызванное им ожирение зависят не от недостатка силы воли. Таким пациентам требуется терапевтическое воздействие, которое поможет восстановить нарушенные связи в их мозге. Ранее гиппокамп никогда не рассматривался как регион, на который можно нацелить лечение.

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    Елена Апазиди
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