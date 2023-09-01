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13:05, 1 сентября 2023Россия

В Кремле отреагировали на экстренную госпитализацию депутата Госдумы в Москве

Песков: в Кремле желают скорейшего выздоровления депутату Госдумы Соколу
Сергей Сокол

Сергей Сокол. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле желают скорейшего выздоровления депутату Госдумы Сергею Соколу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

52-летнего парламентария экстренно госпитализировали вечером 31 августа.

Песков пожелал здоровья Соколу, отметив, что за состоянием здоровья депутата следят врачи.

Ранее первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о самочувствии Сокола. По его словам, медики оценивают состояние пациента как тяжелое.

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    Алан Босиков
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