Депутата Госдумы экстренно госпитализировали в Москве

Депутат Госдумы России Сокол экстренно госпитализирован в Москве

Депутат Государственной думы России Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве. Об этом рассказал источник в окружении парламентария, пишет ТАСС.

По данным издания, подробности госпитализации пока не разглашаются. «Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве», — сообщил собеседник агентства.

В июле Сокола госпитализировали с перитонитом. Он поблагодарил врачей Абаканской межрайонной клинической больницы. Депутат опроверг данные о том, что его увезли на скорой из VIP-зала аэропорта — по его словам, в больницу он прибыл после ухудшения состояния самостоятельно вместе с сыном.

Жители Хакасии и всей России пожелали Сергею Соколу скорейшего выздоровления.