Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:06, 31 августа 2023Россия

Депутата Госдумы экстренно госпитализировали в Москве

Депутат Госдумы России Сокол экстренно госпитализирован в Москве
Сергей Сокол

Сергей Сокол. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Государственной думы России Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве. Об этом рассказал источник в окружении парламентария, пишет ТАСС.

По данным издания, подробности госпитализации пока не разглашаются. «Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве», — сообщил собеседник агентства.

В июле Сокола госпитализировали с перитонитом. Он поблагодарил врачей Абаканской межрайонной клинической больницы. Депутат опроверг данные о том, что его увезли на скорой из VIP-зала аэропорта — по его словам, в больницу он прибыл после ухудшения состояния самостоятельно вместе с сыном.

Жители Хакасии и всей России пожелали Сергею Соколу скорейшего выздоровления.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    ФСБ показала видео пресечения деятельности ДРГ в Брянской области

    Депутата Госдумы экстренно госпитализировали в Москве

    Продажи смартфонов достигнут десятилетнего минимума

    Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли и попался

    Раскрыта доля владеющих дачей россиян

    Троих хранивших тысячи патронов и оружие россиян задержали

    Международные резервы России выросли

    Блогерша с нулевым размером груди снялась в прозрачном нижнем белье

    Опубликованы первые фото героев из продолжения легендарного сериала нулевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости