Богатейший человек России объяснил преступность санкций против себя

Миллиардер Мельниченко назвал санкции против себя оружием массового поражения

Основатель производителя удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, богатейший, по версии Forbes, бизнесмен России с состоянием 25,2 миллиарда долларов, сравнил западные санкции против себя с оружием массового поражения. В интервью Financial Times (FT) он указал, что такие меры лишь усугубили проблему голода в бедных странах.

По его словам, ситуация в чем-то сравнима с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, которая уже не имела важных военных целей. Тогда удар принес страдания огромному количеству людей, хотя исход войны был предрешен и без нее можно было обойтись.

Мельниченко напомнил, что уже 14 лет живет в Швейцарии. «Я не делаю оружие для войны. Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не продвигаю войну», — подчеркнул бизнесмен.

При этом он отказался говорить, кто конкретно виновен в начале боевых действий. По его словам, вина лежит на тех, кто мог бы остановить военный конфликт, но не выполнил свою работу. Так, президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Мельниченко, крайним непрофессионализмом спровоцировал более сильного соседа, а глава ЦРУ Уильям Бернс знал, что планирует российское руководство, но оказался не в состоянии помешать его планам.

Бизнесмен указал, что присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года и тогда многие из участников были полностью подавлены. Услышав объяснения от главы государства, что его заставили пойти на крайние меры, они поняли, что бизнес-империи, которые они строили десятилетиями, рухнули.

При этом хорошего выхода Мельниченко не видит. Он объяснил, что в культурологи различают время карнавалов и время оргий. И если в первом все надевают маски и играют по правилам, то во втором все сходят с ума. «Мы живем во времена оргий. И очень похоже, что это не закончится хорошо», — подчеркнул миллиардер.

Разрушение гражданских объектов во время войны он назвал преступлением, но отказался конкретизировать, кто именно в этом виноват. По мнению Мельниченко, «война поднимает на поверхность одиозных людей с обеих сторон, военные преступления есть с обеих сторон». «Бессмысленно говорить о добре и зле, потому что все зависит от того, откуда вы на это смотрите. Это время, когда маски сняты и все сходят с ума», — заключил он.

Ранее другой российский миллиардер, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, публично осудил действия России на Украине, после чего подал прошение о снятии с него санкций. Вопрос рассмотрят до 15 сентября, когда ограничительные меры должны продлить.