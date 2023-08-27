Сооснователь «Яндекса» Волож попросил ЕС снять с него санкции

FT узнала, что cооснователь «Яндекса» Волож попросил у ЕС снять с него санкции

Адвокаты сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа отправили в ЕС запрос об отмене санкций против бизнесмена, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Прошение было подано через несколько дней после того, как Волож публично осудил действия российских властей по отношению к Украине. Европейские чиновники должны рассмотреть его в сентябре. «Аркадий хотел сказать это все с первого дня [военной спецоперации]. Но он чувствовал себя ответственным за его людей [в России]. Они все наконец уехали — вот главная причина того, почему это [высказывание] случилось сейчас», — заявил один из собеседников FT.

Действие санкций ЕС продлевается каждые полгода — ограничения против Воложа должны пересмотреть 15 сентября, и предприниматель надеется убедить Евросоюз не возобновлять их. Санкции могут снять по решению суда или в том случае, если все страны блока согласятся с наличием «убедительных доказательств» того, что физическое или юридическое лицо «больше не соответствует критериям включения в список», объяснил газете представитель Еврокомиссии.

До сих пор ни один член ЕС не предлагал пересмотреть санкции против Воложа, рассказали два дипломата ЕС на условиях анонимности. Попытки бизнесмена вряд ли увенчаются успехом, предположил один из источников FT, близкий к Воложу.

Сооснователь «Яндекса» живет в Израиле с 2014 года, но публичное заявление в отношении военного конфликта на Украине он сделал лишь 10 августа 2023 года. Перед этим Волож удалил всю информацию о своих связях с Россией на своем сайте — теперь он характеризует себя как «родившегося в Казахстане израильского технологического предпринимателя». Как писал РБК, Волож заявил, что выступает «категорически против» спецоперации на Украине, где живут его «друзья и родственники».

Журналисты поговорили еще с несколькими подсанкционными бизнесменами из России. Предприниматели заявили, что не делают заявлений с осуждением действий России из-за отсутствия формальных процедур в США, ЕС и Великобритании по отмене санкций. Бизнесмены выразили готовность подписать и опубликовать совместную декларацию, если это поспособствует отмене ограничений.

К настоящему моменту добиться снятия санкций удалось только одному предпринимателю — основателю банка «Тинькофф» Олегу Тинькову. Он также публично осуждал проведение спецоперации России на Украине.