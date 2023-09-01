Названы преимущества сна в носках

Сомнолог де Карло: надетые перед сном носки способствуют засыпанию

Надетые перед отходом ко сну носки могут способствовать более быстрому засыпанию, рассказала сомнолог Мар де Карло. Преимущества сна в носках она назвала в беседе с Huffington Post.

По словам де Карло, этот эффект можно объяснить притоком крови к тканям. «Изменения в температуре кожи влияют на засыпание и поддерживание сна. Носки, надетые в постель, стимулируют кровообращение и приток крови к ногам, что помогает понизить общую температуру тела и посылает в мозг сигнал о сне», — сказала специалистка.

Другим плюсом надетых в постель носков де Карло назвала снижение риска приступа синдрома Рейно — болезненного спазма сосудов кистей в ответ на воздействие холода или эмоционального напряжения. Кроме того, продолжила сомнолог, носящие носки в постели женщины в менопаузе лучше справляются с приливами.

Ранее сомнолог Исайя Рис рассказал о «скандинавском лайфхаке» в постели. По словам Риса, в скандинавских странах супруги часто спят под разными одеялами, что помогает им высыпаться при разных требованиях к температурному режиму.