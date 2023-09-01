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12:56, 1 сентября 2023Забота о себе

Названы преимущества сна в носках

Сомнолог де Карло: надетые перед сном носки способствуют засыпанию

Фото: Livi Po / Unsplash

Надетые перед отходом ко сну носки могут способствовать более быстрому засыпанию, рассказала сомнолог Мар де Карло. Преимущества сна в носках она назвала в беседе с Huffington Post.

По словам де Карло, этот эффект можно объяснить притоком крови к тканям. «Изменения в температуре кожи влияют на засыпание и поддерживание сна. Носки, надетые в постель, стимулируют кровообращение и приток крови к ногам, что помогает понизить общую температуру тела и посылает в мозг сигнал о сне», — сказала специалистка.

Другим плюсом надетых в постель носков де Карло назвала снижение риска приступа синдрома Рейно — болезненного спазма сосудов кистей в ответ на воздействие холода или эмоционального напряжения. Кроме того, продолжила сомнолог, носящие носки в постели женщины в менопаузе лучше справляются с приливами.

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    Александра Лисица
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