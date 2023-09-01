Психотерапевт посоветовала способ реагировать на переписку партнера с бывшими

Психотерапевт Джамбазян: требовать прекратить переписку с бывшими бесполезно

Бесполезно постоянно контролировать партнера и требовать прекратить переписку с бывшими возлюбленными, считает психотерапевт Натали Джамбазян. Эффективный способ наладить пострадавшие из-за недоверия отношения она назвала изданию Insider.

За советом в редакцию обратилась читательница, которая пожаловалась, что ее парень переписывается с бывшей возлюбленной в интернете и отказывается блокировать ее. Девушка расценила подобное поведение как неуважение к себе, поскольку молодой человек уже не первый раз общается с другими женщинами и врет об этом.

В ответ на письмо Натали Джамбазян указала, что контроль партнера и требование прекратить общаться с кем-либо не помогут восстановить подорванное доверие, поскольку контролировать можно лишь свои поступки. Вместо того чтобы добиваться подчинения, психотерапевт посоветовала подумать, почему молодой человек ищет общения на стороне и скрывает это. По ее мнению, чаще всего люди ведут себя подобным образом, когда чувствуют, что их не слышат и не ценят. «Это не оправдывает обман. Но это может послужить подсказкой, как реагировать на ситуацию так, чтобы положить конец циклу лжи и подозрений», — сказала психотерапевт.

Джамбазян предложила рассказать молодому человеку о чувствах, которые возникают из-за его переписки с бывшей девушкой и позволить ему не защищаться, а открыто высказать свою точку зрения. Кроме того, по мнению специалистки, стоит поискать причины подозрительности и требовательности в своем прошлом. Психотерапевт считает, что детские травмы часто влияют на поведение во взрослом возрасте и их проработка может помочь улучшить взаимоотношения с окружающими. Кроме того, Джамбазян полагает, что работа с собственными переживаниями возможно подтолкнет к решению, что текущие отношения не стоит сохранять.

Ранее секс-коуч Салли Лэнд назвала причину навязчивого желания узнать об интимном опыте партнера. По ее мнению, чрезмерный интерес к прошлому появляется из-за неуверенности в себе.