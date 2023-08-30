Секс-коуч назвала причину навязчивого желания узнать об интимном опыте партнера

Секс-коуч Лэнд: неуверенность может быть причиной интереса к прошлому партнера

С человеком, излишне интересующимся интимным опытом партнера, стоит поговорить о выставлении границ, считает секс-коуч Салли Лэнд. Причину навязчивого желания узнать о прошлом партнера она назвала в колонке для The Sun.

В издание обратился 32-летний мужчина, который встречается с 27-летней девушкой. По его словам, она неоднократно пыталась узнать о его прежней интимной жизни, спрашивала, сколько у него было партнерш, а после начала обзванивать его бывших. «Неужели я неправ, когда хочу сохранить подробности своей интимной жизни при себе?» — задается вопросом он.

В ответ секс-коуч указала, что причиной такого поведения могут быть психологические трудности девушки. «О чем вы хотите рассказывать — ваше дело, если это не та информация, которая повлияет на ее сексуальное здоровье. Ее озабоченность может говорить об уровне ее неуверенности в себе», — предположила Лэнд.

Она предложила мужчине поговорить с девушкой и объяснить ей, что эти аспекты вашей жизни вы предпочитаете держать при себе. «Если она вам подходит, то будет уважать ваши чувства и послушает вас», — заключила секс-коуч.

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