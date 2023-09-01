В «Уральских авиалиниях» ответили на новости о мерче со скандальным сотрудником

В «Уральских авиалиниях» опровергли запуск мерча со скандальным сотрудником

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировала сообщения СМИ о том, что на фоне скандала с представителем организации Ильдаром Латыповым, снимавшим пассажиров в рейса и требовавшим от них выплаты необоснованных штрафов, компания намерена запустить мерч с этим сотрудником. «Уральские авиалинии» опровергли данную информацию в беседе с «Лентой.ру».

Ранее MSK1.RU сообщил, что взял комментарий у «Уральских авиалиний», которые, по словам издания, решили «отнестись к ситуации с юмором». Уточнялось, что компания планирует выпустить фирменный мерч с отстраненным сотрудником и разместить его фото на кружках, брелоках и футболках вместе с логотипом авиакомпании. Издание добавило, что помимо сувениров на стойке регистрации можно будет приобрести наклейки на ручную кладь, багажные бирки и чехлы на чемоданы с фото Латыпова и надписями: «Проверено И. Латыповым», «Войдет в калибратор».

«Это не соответствует действительности». — заявила «Ленте.ру» пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

О деятельность Ильдара Латыпова стало известно в начале августа. Тогда сообщалось, что сотрудник компании два года обманывал пассажиров, необоснованно снимая их с рейсов и запугивая переплатами за негабаритный багаж. Латыпов, например, в Новый год снял с рейса россиянина, который купил билет за 48 тысяч рублей, из-за грубого тона. Другого туриста он заставил доплатить 3,5 тысячи рублей за сумку, которая помещалась в рамку для ручной клади, но лежала там недостаточно свободно.

Позднее Латыпова отстранили от работы в аэропорту Домодедово после жалоб пассажиров. Историей также заинтересовалась Генпрокуратура: ведомство сообщило, что проведет проверку по факту нарушения прав пассажиров.