Скандально известного сотрудника «Уральских авиалиний» отстранили от работы

Сотрудника «Уральских авиалиний» отстранили от работы из-за жалоб пассажиров

Сотрудника авиакомпании «Уральские авиалинии» Ильдара Л. отстранили от работы в аэропорту Домодедово после жалоб пассажиров. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По данным издания, скандально известного работника, который снимал пассажиров с рейсов и обязывал их платить необоснованные штрафы, проверят на злоупотребление полномочиями.

Историей также заинтересовалась Генпрокуратура. Ведомство сообщило, что проведет проверку по факту нарушения прав пассажиров. Как уточняется в заявлении, Ильдар Л. избирательно предъявлял требования к пассажирам при проверке ручной клади и заставлял их доплачивать в случаях, если она якобы превышала габариты перевозчика.

«Он также по малозначительным и спорным поводам не допускал граждан на борт воздушного судна», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что сотрудник «Уральских авиалиний» два года запугивал пассажиров штрафами и снимал их с рейсов. Например, мужчина не пустил россиянина в самолет из-за грубого тона.