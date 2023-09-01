Российский военный получил срок за расходование денег Минобороны на дом

Замкомандующего ЮВО Воронов получил пять лет за трату денег МО на личные нужды

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова за трату денег Минобороны России на личные нужды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Воронов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал военного на 2,8 миллиона рублей и лишил права занимать должности на госслужбе сроком на три года после отбытия наказания.

Офицеру вменялось использование двух миллионов рублей, принадлежащих военному ведомству, на благоустройство своего дома и участка. Его адвокат заявлял, что защита представила следствию документы, подтверждающие, что расходы были выполнены за счет семейного бюджета.

Гособвинитель просил для Воронова девять лет заключения. Он был задержан в июле 2022 года. Следователи заподозрили его в том, что он похитил мебель из собственного кабинета и поставил ее дома.

60-летний Виктор Воронов служил в Вооруженных силах России 43 года. Он является ветераном боевых действий, награжден орденом «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.