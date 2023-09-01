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19:00, 1 сентября 2023Забота о себе

Робби Уильямс рассказал о конфузе на сцене после отравления

Певец Робби Уильямс рассказал о конфузе на сцене из-за пищевого отравления

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

49-летний британский певец Робби Уильямс рассказал о неприятном инциденте, который случился с ним во время выступления на сцене. Его словами заинтересовалось издание Daily Mirror.

В 2011 году Уильямс участвовал в гастрольном туре по Европе, посвященном воссоединению группы Take That, фронтменом которой он был до 1995 года. Во время одного из переездов из города в город у певца произошло сильное пищевое отравление.

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Спустя несколько дней музыкант все же отважился выйти на сцену стадиона «Аякс» в Амстердаме, хотя и чувствовал себя по-прежнему неважно. Он очень боялся, что из-за расстройства желудка может попасть в неприятную ситуацию. По словам Уильямса, конфуз произошел с ним уже во время вступительной песни Let Me Entertain You («Позволь мне развлечь тебя»). Певец не смог сдержаться и все-таки испачкал штаны. «Уверен, вы можете себе представить, что все не ограничилось только газоиспусканием. Но, будучи профессионалом, я сохранял самообладание и выкладывался на сцене на все 100 процентов», — признался музыкант.

Ранее Уильямс рассказал, что страдает дисморфофобией — психическим расстройством, проявляющимся излишне критичным отношением к своей внешности. Он признался, что из-за этого расстройства на протяжении многих лет постоянно испытывает ненависть к себе и своему телу.

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    Наталья Обрядина
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