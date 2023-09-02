«Ахмат» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Гол Конате принес победу «Ахмату» в матче седьмого тура РПЛ против «Урала»

«Ахмат» на выезде обыграл «Урал» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 1:0. Победу гостям принес гол форварда Мохамеда Конате на 43-й минуте. Он реализовал пенальти.

Таким образом, команда из Грозного переместилась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 10 очков. Футболисты из Екатеринбурга сохраняют третью строчку с 13 баллами в зачете.

В следующем туре «Ахмат» примет на своей арене «Краснодар» 16 сентября. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Урал» днем позже сыграет дома с «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Москве.