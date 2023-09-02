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13:43, 2 сентября 2023Россия

ВСУ дважды атаковали российское село с беспилотника

Губернатор Гладков: ВСУ дважды атаковали село Долгое с беспилотника
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Долгое Валуйского городского округа взрывными устройствами, сброшенными с беспилотника. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По словам главы российского региона, пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения, поврежден легковой автомобиль. Кроме того, есть повреждения на одном инфраструктурном объекте связи, указал Гладков.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области — в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было, рассказал губернатор.

Утром 1 сентября в Белгородском районе системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа.

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    Алина Гончарова
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