Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Гладков: один человек погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа, в результате один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое пострадали — у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Их состояние оценивается как тяжелое.

Глава региона добавил, что ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью. Атака была пресечена 2 сентября около 12:45 по московскому времени.

Также в этот день ВСУ дважды атаковали село Долгое Валуйского городского округа взрывными устройствами, сброшенными с беспилотника. Обошлось без пострадавших.