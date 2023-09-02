Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Минобороны сообщило, что над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве рассказали, что атака была пресечена 2 сентября около 12:45 по московскому времени. Украинский беспилотник был обнаружен и уничтожен над Белгородской областью.

Ранее 2 сентября стало известно, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост морским беспилотником. Как рассказали в Минобороны, БПЛА был уничтожен в акватории Черного моря.

1 августа сообщалось о сбитом украинском беспилотнике над территорией Белгородской области. Инцидент произошел около 21:15 по московскому времени, БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны.