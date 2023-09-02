Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, где «Аль-Наср» разгромно победил «Аль-Хазм». Игра завершилась со счетом 5:1. На 68-й минуте забитым мячом отметился Роналду, который также отдал две результативные передачи.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола. На клубном уровне, помимо «Аль-Насра», он забивал за «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Спортинг». За сборную Португалии форвард отличился 123 раза.

38-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.