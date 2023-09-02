Подсчитаны расходы Германии на фоне поломки самолета главы МИД

Der Spiegel: на фоне поломки самолета Бербок затраты ФРГ оценили в 104 тыс. евро

На фоне поломки правительственного самолета и отмены поездки министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона подсчитаны расходы страны. Такие данные приводит Der Spiegel со ссылкой на заявление МИД.

По данным издания, отмена поездки Бербок в такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Фиджи, привела к дополнительным затратам МИД ФРГ в размере более 104 тысяч евро. В сумму включены расходы на возвращение части дипломатов рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Бербок же возвратилась обратно в Германию первым классом авиакомпании Emirates.

Уже после этого «очень небольшая часть делегации» продолжила свой визит по странам Тихоокеанского региона. Например, для возврата артефактов в Австралию, заявили в МИД ФРГ.