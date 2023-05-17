Самолет Бербок сломался второй раз за три дня

Focus: самолет главы МИД Германии Анналены Бербок сломался второй раз за три дня

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена второй раз за три дня скорректировать свой график из-за поломок правительственных самолетов. Об этом сообщает издание Focus.

Проблемы с воздушным судном появились уже в начале трехдневного турне Бербок по странам Персидского залива. Так, из-за поломки перед вылетом в саудовскую Джидду пришлось менять борт. В итоге дипломат прилетела на два часа позже, чем планировалось изначально.

Как сообщают журналисты, в среду второе воздушное судно столкнулось с неисправностью в Катаре. В связи с этим вылет министра откладывается как минимум на два часа.

Инцидент также прокомментировали ВВС Германии, которым принадлежит самолет. По словам специалистов, на воздушном судне было спущено колесо.

«По итогам предполетной подготовки была выявлена поврежденная шина, которую необходимо заменить. Однако нельзя поставить какую-нибудь серийную шину, потому что тогда будет риск разрыва шины при посадке», — говорится в сообщении.

Шину для замены доставят из Германии. Обратный рейс Анналены Бербок пришлось отложить, заключили специалисты.

В апреле глава МИД Германии посетила Китай с официальным визитом. По итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом Бербок заявила о необходимости проведения встречи представителей Пекина и Вашингтона по тайваньскому вопросу.