МИД Германии призвал Китай и США к встрече по Тайваню

Глава МИД Германии Бербок заявила о необходимости проведения встречи КНР и США по Тайваню

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости скорейшего проведения встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана по ситуации вокруг Тайваня. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телеканалу ZDF.

Бербок напомнила, что Блинкен во время последнего общения министров в формате G20 анонсировал, что встретится со своим китайским коллегой, однако из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит американцами над Атлантическим океаном она так и не состоялась.

Ранее Бербок заявила, что возможная война Китая и Тайваня станет худшим сценарием для всего мира и будет иметь катастрофические последствия.

Американская разведка считает, что Тайвань уязвимым в случае конфликта с материковым Китаем. Специалисты назвали слабое место Тайваня: система противовоздушной обороны (ПВО) острова вряд ли сможет не допустить получения Пекином превосходства в воздухе.